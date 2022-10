- Live By The Sword : Tactics sort le 28 octobre

Publié le Mardi 18 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

And die by the sword

"Mode Tacticien", où vous testez vos compétences tactiques en tentant de relever des défis uniques.

"Mode Aventure" où vous construisez le continent d'Orlia comme bon vous semble.

Et bien sûr, le "Mode Histoire" qui vous présente l'histoire de deux frères Edgar et William, qui se lancent dans une aventure pour sauver leur royaume en difficulté d'être à nouveau englouti par les ténèbres de la guerre.

Live by the Sword est un nouveau STRPG avec une touche moderne ajoutée à la formule classique. Ici pas de niveaux, d'expérience ou d'équipement. Il y a des classes qui possèdent un ensemble de capacités et de traits parmi lesquels choisir, vous personnaliserez votre équipe de cette manière afin de vous attaquer à des combats difficiles sans avoir besoin de grind pour vaincre.Le jeu possède plusieurs modes afin de vous divertir un maximum :"Live By The Sword: Tactics" sortira le vendredi 28 octobre 2022 sur PC, Xbox et Switch.