A Plague Tale Requiem est enfin disponible

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est ragoûtant tout ça

On attend tous A Plague Tale: Requiem, la suite du jeu à succès A Plague Tale : Innocence. Ambiance médiévale pestiférée, le jeu est la suite directe du dernier opus et donc débute donc là où Innocence s'arrêtait.Vous allez vivre une aventure aux côtés d'Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures. Fuyant leur passé douloureux, nos protagonistes voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils veulent y prendre un nouveau départ et contrôler la malédiction d'Hugo.Le jeu est disponible sur Xbox Game Pass, XS, PS5, PC, Switch - Cloud