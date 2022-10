Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'Olympe vient à nous

G-Devs annonce leur nouveau jeu Perseus : Titan Slayer qui arrivera au premier trimestre 2023, vous pourrez tester la version d'essai gratuite du jeu qui sortira le 11 novembre 2022 sur Steam.Perseus: Titan Slayer est un hack-and-slash et roguelike qui se concentre sur des mécanismes de combat profonds et des choix de ramification qui conservent le caractère unique de chaque partie que vous commencez.Qui dit Perseus dit dieux : Rencontrez Zeus, Poséidon, Hermès et de nombreux autres olympiens et obtenez leurs légendaires améliorations. Maniez une épée, un poignard, un arc ou un katana, chacun avec ses propres capacités spéciales et explorez les secrets de chacune d'elles.