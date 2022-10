Découvrez la nouvelle bande-annonce gameplay de Need for Speed Unbound

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

This is speed

Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay pour Need for Speed Unbound,on a un aperçu des risques et des récompenses associés au niveau d’Alerte qui monte à chaque course organisée dans les rues de Lakeshore. La police a l'air plus remontée que jamais alors préparez vous !Conçu pour la nouvelle génération de consoles, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 IPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC le 2 décembre 2022.