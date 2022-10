Paramount+ débarque en France

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Du contenu en veux-tu en voilà

Le public français pourra profiter d'une grande variété de contenus, avec Paramount+, le service de streaming de Paramount Global qui sera lancé en France le 1er décembre.Les contenus disponibles sont issus des marques et des studios de production de renommée mondiale de Paramount, notamment Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME et la Smithsonian Channel.Paramount+ sera disponible à 7,99 € par mois ou 79,90 € par an.