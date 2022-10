Prochainement dans le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Toujours plus

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Amnesia: Collection (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Amnesia: Rebirth (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Phantom Abyss (Aperçu) (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 20 octobre

Soma (Cloud, Console & PC) – 20 octobre

Persona 5 Royal (Cloud, Console & PC) – 21 octobre

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 octobre

Gunfire Reborn (Cloud, Console & PC) – 27 octobre

Signalis (Cloud, Console & PC) – 27 octobre

No Man’s Sky : mise à jour Waypoint – Disponible

Sea of Thieves : The Herald of the Flame – Disponible jusqu’au 27 octobre

Les Sims 4 : Au Travail – Disponible

Minecraft Dungeons : Fauna Faire – 19 octobre

Age of Empires IV : Anniversary Edition – 25 octobre

Fallout 76 : Pack 25ème anniversaire – 27 octobre

Secret Neighbor : Pack Sportswear – 27 octobre



Alan Wake: American Nightmare (Console & PC)

Backbone (Cloud, Console & PC)

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console & PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console & PC)

Project Wingman (Cloud, Console & PC)

Second Extinction (Cloud, Console & PC)

Sniper Elite 4 (Console and Cloud)

The Forgotten City (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'aggrandi encore et toujours. Une piqure de rappel, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Un titre est déjà disponible :Les nouveaux titres arrivant prochainement :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 31 Octobre :