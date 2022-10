Horse Tales : La Vallée d'Emeraude nous dévoile des informations sur le gameplay

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Je veux une licorne

Dans Horse Tales vous partez en vacances chez votre tante au cœur d’une péninsule sauvage. Cependant en arrivant là-bas vous vous rendez compte que le domaine équestre familial tombe en ruine. Mais comment lui rendre sa gloire d’antan ?Du nouveau a été dévoilé au niveau du gameplay, les mécaniques de jeu se veulent simples à appréhender mais plus complexes à maîtriser totalement. Par exemple, les plus jeunes d'entre vous peuvent aisément se déplacer à cheval et galoper pour explorer le monde qui les entoure, tandis que les plus expérimentés pourront utiliser des techniques plus avancées pour aborder les virages de façon optimale et se mettre au défi de remporter la première place des classements des courses d’obstacles.Le jeu vous encourage à tisser des liens et à prendre bien soin de vos chevaux, en effet l’attachement auprès des différents chevaux est notamment renforcé par les personnalités distinctes que chacun peut avoir. Cela se traduit en jeu par des statistiques et des traits de caractère uniques de chaque cheval.vous pourrez commencer à croiser vos chevaux entre eux, ce qui au premier abord parait simple : en faisant se reproduire deux chevaux aux statistiques similaires, vous obtiendrez un poulain bénéficiant d’une légère amélioration de ses statistiques.Celui-ci héritera également de certains traits et coloris de robe de la part de ses parents. La couleur de la robe du poulain obtenu dépend de paramètres plus complexes car ceux-ci s’inspirent de véritables principes de génétique équine.Horse Tales : La Vallée d'Emeraude sera disponible à partir du 3 novembre prochain sur PC (à travers Steam), sur Playstation 4 et 5 et sur Nintendo Switch.