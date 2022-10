La manette sans fil DualSense Edge pour PS5 sortira dans le monde en début d'année

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Super... sauf lorsqu'on a pas la console

La manette sans fil DualSense Edge pour PS5, annoncée à la Gamescom 2022 se dévoile un peu plus en présentant ses options de personnalisation, sa date de sortie et son prix.La manette comporte de nombreuses options dont la réattribution des touches, la possibilité d'ajuster la sensibilité des joysticks et les gâchettes, des options pour alterner entre plusieurs profils de commande, ainsi qu'une interface utilisateur unique intégrée à la manette.La nouvelle version "DualSense Edge" conserve les fonctionnalités immersives de la DualSense avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives.La première manette ultra-personnalisable développée par PlayStation, sortira dans le monde entier le 26 janvier 2023 au prix en de vente conseillé de 239,99€ et les joysticks remplaçables au prix de vente conseillé de 24,99€.Les précommandes débuteront le 25 octobre chez certains revendeurs.