L'évolution du graphisme dans les jeux vidéo de leurs prémices à aujourd'hui

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 09:29:59 par Extérieur

L'Histoire du JV

Depuis les premiers jeux vidéo jusqu’à aujourd’hui, le graphisme a fortement changé. Les nouvelles technologies ont permis de créer des jeux vidéo toujours plus mirifiques. De Pong (1966) à Horizon Zero Dawn (2017), les résolutions se sont significativement améliorées. Voici les plus importants bouleversements de l’évolution du graphisme dans les jeux vidéo.

Le graphisme, un élément essentiel pour les jeux en 2D

Le graphisme reste ce que le joueur voit du jeu en premier. Auparavant, le mot d’ordre était la simplicité. Par ailleurs, les consoles, les ordinateurs ou les supports portables n’étaient pas équipés pour gérer plusieurs images à l’écran.

Les jeux en 2D correspondent aux titres sous formes de plateformes composés uniquement de deux axes de déplacement. Autrement dit, le joueur peut uniquement aller de gauche à droite et de haut en bas. Pong et Pac Man font partie des incontournables à l’époque.

Tous les titres ont été développés en 2D avant l’arrivée de la 3D. Super Mario Bros et Tortues Ninja, par exemple, sont d’abord sortis en 2D puis en 3D. Néanmoins, la 2D est de nouveau très prisée, à l’exemple de New Super Mario Bros, Rayman Origins, etc.

Le graphisme a évolué avec le gaming. Les conceptions visuelles se sont adaptées aux nouveaux genres : quêtes, jeux de rôles, etc. Avec l’avènement d’Internet sont nés les jeux en ligne, massivement multijoueurs, et même des jeux d’argent en ligne.

En effet, plusieurs productions ont été lancées dans la période faste 2021-2022. De nouveaux titres virtuels comme les casino slots ont fait leur apparition. Le marché du jeu vidéo sur PC en France a généré 1 492 milliards d’euros en 2021. Ce chiffre a augmenté de 5 % par rapport à 2020.



Passage de la 2D à la 3D

La transition de la 2D à la 3D a été plus ou moins heureuse selon les jeux. Ce passage est marqué par des graphismes plus détaillés. Par exemple, il a été réussi notamment pour Super Mario, en particulier Mario 64. En revanche, les jeux Sonic ont raté cette conversion, à l’exemple de Sonic 3D Blast.

Au début de la décennie 90, les maisons de productions se sont sérieusement intéressées à la 3D. De célèbres jeux, tels que Wing Commander, se servaient de superpositions de textures en 2D pour créer une impression de 3D.

Par la suite, la 2D est devenue 2,5D. Il était impossible de créer la véritable 3D à cause des moyens technologiques encore insuffisants. Il faut attendre la seconde moitié des années 1990 pour bénéficier de graphismes 3D de qualité.

Zaxxon, proposé sur Atari 2600, avait rencontré un succès assez mitigé. En effet, les joueurs étaient peu convaincus par l’effet 3D du jeu. Malgré tout, les essais se sont poursuivis. C’est notamment le cas du jeu Mode 7 de la Super Nintendo. Il propose des effets de rotation, notamment au niveau des décors. Le but était d’offrir une illusion de mouvement.

Évolution des jeux vidéo via la 3D

Les prémices de la 3D ont été assez difficiles. Néanmoins, lorsqu’elle a été assimilée par les développeurs et graphistes, le visage des jeux a connu un bouleversement spectaculaire. Actuellement, tous les jeux, aussi bien sur consoles que mobiles sont en 3D.

Le rôle de la 3D est avant tout d’établir le décor. Elle permet aussi de créer des personnages ressemblant trait pour trait à des personnages réels. Pour ce faire, des logiciels de modélisation 3D sont utilisés. Ceux-ci sont désormais utilisés pour les jeux vidéo, le cinéma et les dessins animés.

Paradoxalement, la popularité des cartoons n’a cessé d’accroître ces dernières années. Le style animé séduit un plus large public, car il lui permet de s’échapper davantage de la réalité.

Une nouvelle lignée de jeux a de même fait son apparition, représentés par des succès emblématiques tels que Fortnite. C’est un jeu extrêmement populaire qui plaît aussi bien aux adultes qu’aux adolescents. En outre, depuis la démocratisation des smartphones, les jeux en 3D ont explosé sur les stores.