(TEST) A Plague Tale : Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 19 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Hou ! Rats !

En ce moment Cedric est déchainé, grâce au fait que je fasse les news en solo, il a du temps pour tester les nouveaux titres et il ne perd pas une seule seconde. Pour le jeu d'aujourd'hui il s'est renseigné au préalable sur les rats.Le rat est un formidable grimpeur, capable de sauter depuis une parroie, est intelligent, a un odorat sur développé, une ouïe fine... et nous transmet tout un tas de saloperies pour nous remercier de les nourrir gratuitement et ce depuis que l'on maîtrise l'agriculture.Mettez un mâle et une femelle dans une pièce avec de la nourriture, revenez un an plus tard et vous en aurez plus d'une centaine (et je minimise là). Heureusement que les rats d'aujourd'hui seront derrière l'écran dans une ambiance médiévale pestiférée.Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un mastodonte auquel Cedric s'attaque puisqu'il s'agit de la suite de A Plague Tale : Innocence, j'ai nommé A Plague Tale : Requiem.