NEO : The World End With You débarque sur Steam

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Objectif Steam atteint

NEO : The World End With You est jeu de rôle et d'action sorti l'année dernière sur PS4, Switch et Epic Games Store qui vous transporte dans les rues animées de Shibuya à travers les yeux de Rindo, le protagoniste.Vous devrez lutter afin de survivre dans le jeu des Reapers, mais pas de panique, vous ne serez pas seuls et vos acolytes sont aussi stylés que mémorables. Avec eux, vous explorerez le cœur de Tokyo pour élucider les mystères qui se cachent derrière ce jeu sinistre... J'ai joué à la version PS4 et franchement j'ai pas été déçu.Et coup de chance pour les intéressés, pour fêter le lancement du jeu sur Steam, ceux qui achètent NEO: The World Ends with You bénéficieront également d’unejusqu'auEt c'est pas tout puisque ceux qui achètent le jeu sur PC recevront des bonus in-game spéciaux : l'ensemble de fringues légendaires et l'ensemble de survie pour le Jeu des Reapers.