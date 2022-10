- MADiSON est élu jeu le plus effrayant de l'histoire

Publié le Jeudi 20 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La science a parlé

Selon une étude réalisée par The Science of Scare Project, MADiSON est scientifiquement le jeu vidéo le plus effrayant jamais créé. En effet on nous informe que la fréquence cardiaque moyenne lors des tests était de 97 BPM (battements par minutes), culminant même à 131 BPM (faites gaffe à la crise cardiaque).Et pour les plus confiants qui n'auraient jamais touché au jeu, sachez qu'il est disponible avec 30% de réduction sur le PSN Store et le Nintendo eShop, la promotion durera jusqu'au 2 novembre 2022.