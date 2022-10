Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est sorti sur Switch et PC

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les orcs débarquent

Développé par le studio Rogueside, à l'origine du sympathique Guns, Gore & Cannoli, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est un shoot en 2D, mélange de run & gun et de jeu de plateformes dans lequel vous allez incarner un ork, bien décidé à se venger de votre chef de guerre qui a pris votre Squig à cheveux préféré.La version numérique et la version physique en boîte standard desont disponibles aujourd'hui. Les versions physiques en boîte (Switch/PS4) peuvent être commandées ici :Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est disponible sur PC et Switch, arrivera sur Xbox le 25 octobre et PlayStation le 2 décembre.