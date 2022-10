Bus Simulator : City Ride est sorti sur Switch

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un jour je serai le meilleur chauffeur

Vous allez prendra la place de conducteur et allez vous amuser avec plusieurs types de véhicules : bus électriques, autobus articulés ou encore bus à impériale (bus à 2 niveaux)... et c'est pas tout! Vous avez aussi accès à de vrais bus sous licence Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo, et Vicinity... Le rêve !Bref ! Du choix vous en avez, vous allez effectuer des itinéraires et terminez les missions de la campagne pour débloquer encore plus de bus, de quartiers et d'itinéraires. Faites évoluer votre carrière de conducteur et établissez un réseau de transport public pour la ville.Un mode campagne et un mode bac à sable seront inclus. Vous devrez gérer les transports de la ville, mais aussi votre flotte.