La franchise Silent Hill fait son comeback !

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour d'un monument du jeu

SILENT HILL: Townfall – Co-produit par Annapurna Interactive et No Code (plateformes à confirmer)

SILENT HILL f – Un tout nouveau récit prenant place dans le Japon des années 1960 (plateformes à confirmer)

SILENT HILL: Ascension – Une nouvelle série interactive en streaming qui invite la communauté à façonner l’histoire de SILENT HILL. Disponible en 2023

Dévoilé pendant le livestream SILENT HILL Transmission, le remake de SILENT HILL 2 qui sortira sur PlayStation5 et PC via Steam, n'est que la première œuvre d’une liste de projets qui donneront un second souffle à la franchise.SILENT HILL 2 sera suivit de :