- De nouvelles informations sur Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil 4

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Quoi d'neuf docteur ?

Le Resident Evil Showcase a tenu ses promesses et a livré un paquet d'informations, notamment sur Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil 4.Avant l'arrivée de l'extension Winters et de l'édition Gold de Resident Evil Village, vous pourrez découvrir la campagne principale grâce à une démo jouable de 60 minutes proposant le mode à la troisième personne disponible à partir d'aujourd'hui, 21 octobre.L'extension Winters et Resident Evil Village Gold Edition, seront disponibles le 28 octobre 2022 sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC (Steam).Dans Resident Evil 4, les joueurs retrouvent Leon S. Kennedy six ans après sa nuit infernale à Raccoon City. Il a été recruté comme agent sous les ordres directs du président des États-Unis. Il est sélectionné pour tenter de sauver la fille du président récemment kidnappée. Il la piste jusqu'à un village européen isolé, mais après avoir établi le premier contact, il découvre qu'une frénésie irrationnelle s'empare de la population locale... On a eu des informations sur des mécaniques et même un aperçu de gameplay.Pour ceux qui ont raté le showcase, pas de panique vous pouvez le visionner sur Youtube juste en dessous.