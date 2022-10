- FINAL FANTASY XVI dévoile sa nouvelle bande-annonce : Ambition

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un jeu à la hauteur de vos ambitions ?

FINAL FANTASY XVI nous emmène dans un monde immersif, les Primordiaux, de puissantes créatures, y sommeillent dans le corps de quelques élus appelés Émissaires. Ces hommes et femmes possèdent en effet un don exceptionnel : celui d'incarner ces forces de la nature et bénéficier ainsi de leurs pouvoirs.L'histoire suit Clive Rosfield, un jeune homme dont le talent à l'épée lui vaut d'être nommé Gardien de Rosalia. Il doit en tant que tel, protéger son jeune frère Joshua, l'Émissaire de Phénix. Cependant, des événements inattendus viendront bouleverser le destin de Clive et l'entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.FINAL FANTASY XVI devrait sortir sur PS5 durant l'été 2023.