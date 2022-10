- DIGIMON WORLD: NEXT ORDER bientôt sur Nintendo Switch et PC

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Oubliez les digitrucs pour Noël

Publié pour la première fois en 2017, vous incarnez ici un héros chargé de rebâtir un Monde Virtuel plongé dans le chaos. Pour vous aider dans cette tâche, trouvez et recrutez plus de 200 Digimon que vous devrez nourrir et entraîner et avec lesquels vous devrez créer un lien (c'est des tamagochis où quoi ?).La ville de Floatia, sera votre point de ralliement. Développée par les joueurs, elle vous permettra d'y recruter des Digimon, améliorer des bâtiments, faire pousser des cultures et l’agrandir pour qu’elle devienne une mégapole tentaculaire.DIGIMON WORLD: NEXT ORDER sortira le 22 février 2023 sur Nintendo Switch et PC. Pour en savoir plus voici une interview assez intéressante.