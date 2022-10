- L'extension de Tower of Fantasy : "Vera" est sortie

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Enorme et sec

L'extension Vera vous propose deux types d'environnements : les étendues sauvages et irradiées du désert du Gobby et, en plein cœur de ce dernier, la ville cyberpunk de Mirroria. Au premier abord, cette ville étincelante aux allures d'oasis permet de s'abriter des rigueurs du désert, mais les Wanderers auront tôt fait de découvrir que le danger et les conflits y sont omniprésents.Le jeu est disponible sur PC et mobile, le nouveau trailer de l'extension est visible depuis ce lien :