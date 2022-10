(TEST) Ghostbusters: Spirits Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 21 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

On se fait un call ?

Vous savez Sylvain est un expert en films, plus précisément les blockbusters et autres cartons, pré-années 2000 de préférence. Et on le comprend, qui n'a jamais rêvé de devenir Jedi ? Ou bien un guerrier bien badass à la Rambo ? Ou un chasseur de fantômes bien déjanté ?Pour aujourd'hui Sylvain a fait son choix, et c'est la dernière option qu'il a retenue, il va vous emmener chasser du spectre dans Ghostbusters: Spirits Unleashed. Profitez du test et n'oubliez jamais : "Who you're gonna call ? Ghostbusters !"