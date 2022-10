New Tales from the Borderlands est sorti

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'univers de Borderland revient pour le meilleur et pour le pire

Cette nouvelle aventure standalone, narrative et interactive basée sur des choix, qui se déroule dans l’univers de Borderlands est un jeu qui porte le même sens de l'aventure et de la narration qui a fait le succès de Borderlands.Dans la métropole de Prométhée en proie à une guerre sans fin, les joueurs contrôlent trois adorables anti-héros le pire jour de leur vie à travers des scènes de narration profondes et immersives, des mini-jeux et des séquences de découverte livres. Chaque choix que vous ferez peut affecter le déroulement de l'histoire, souvent de manière inattendue.New Tales from the Borderlands est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.