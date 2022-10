Une superbe bande-annonce pour The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un doux rêve... ou pas

Je vous ai parlé il y a quelques jours de la sortie prochaine de The Legend of Heroes: Trails to Azure, et un nouvel opus : The Legend of Heroes: Trails into Reverie débarque avec une bande-annonce.Dans celle-ci, un premier aperçu nous est offert, nous avons ici trois histoires qui se tissent ensemble afin d’atteindre la conclusion épique des arcs Crossbell et Trails of Cold Steel, et prépare le terrain pour un futur chapitre de The Legend of Heroes.The Legend of Heroes: Trails into Reverie sortira en version physique à l’été 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.