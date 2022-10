- Une date de sortie pour Kerbal Space Program 2

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Vers l'infini et au-delà !

Pour rappel, le jeu proposera de nouvelles planètes à découvrir, des nouvelles technologies, la possibilité de fonder des colonies, mais également de construire des vaisseaux sans se soucier de l'impact de la gravité terrestre sur ceux-ci. Un moyen de développer des vaisseaux immenses et laisser parler l'imagination de milliers de joueurs.Une vidéo très intéressante et détaillée des développeurs sur l'accès anticipé est sorti et je vous la transmet ci-dessous.Kerbal Space Program 2 sortira en accès anticipé au prix de 49,99 € sur PC via Steam, l'Epic Games Store et d'autres plateformes numériques le. Et pour les fans purs et durs de consoles, les versions PlayStation 5 et Xbox X|S de Kerbal Space Program 2 sortiront à la fin de la période d'accès anticipé sur PC.