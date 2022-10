- Zombie Cure Lab arrive d'ici la fin de l'année

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les zombies ce sera pas pour Halloween mais pour Noël

Pour rappel, dans le jeu, vous devez gérer un labo. Le but est d'aller choper des zombies vivants... enfin... vivants... des zombies qui bougent encore, quoi, puis les amener dans votre labo et les étudier, dans l'espoir de les ramener à la vie. Et voilà que vous allez créer des Humbies. Moitié humains, moitié zombies. Grâce à votre arbre de compétences, vous allez améliorer la recherche et tenter de guérir complètement la horde de zombies !Zombie Cure Lab arrive le 7 décembre en accès anticipé sur PC via Steam.