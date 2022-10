- SuperTotalCarnage sort dès demain sur Steam

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

ça va être un carnage

SuperTotalCarnage sortira sur Steam le 25 octobre, il s'agit d'un jeu indépendant avec des codes de rogue-lite inspiré de grands classiques comme Vampire Survivors (surtout de celui là) et Binding Of Isaac, le jeu propose des milliers d'ennemis, des environnements destructibles et d'énormes boss à massacrer !