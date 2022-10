- (TEST) PGA Tour 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 24 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les trous, sa grande passion

Vous savez, bien que sa fille ne l'ai pas loupé dans l'édito d'hier, et qu'elle a failli être déshéritée pour ça par son mâle alpha de paternel, Cedric est une personne aimable, toujours présent pour aider son prochain. Alors que j'étais en train de terminer le test prévu pour ce midi, Cedric en grand seigneur, est arrivé avec celui-ci et me laisse tranquillement finir le mien. Je n'étais pas en retard, cela dit. Mais quand le patron explique que c'est SON test qui passe ce midi et puis c'est tout, et qu'il veut faire passer un excès d'autorité pour un accès de générosité... et bien on obéit...Cedric va vous parler de sa plus grande passion, les trous... Enfin une certaine catégorie propre à un sport, que dis-je, un art, le golf. Et oui, aujourd'hui vous avez le droit au test de PGA Tour 2K23 écrit par le patron, et n'oubliez pas, comme dit le proverbe : "Le golf donne aux ratés l'occasion de faire leur trou".