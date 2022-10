Microprose fait très fort et annonce cinq jeux vidéo

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

ça va jamais trop ?

Les cinq jeux sont : Outerra World Sandbox, B-17 Flying Fortress : The Bloody 100th, B-17 Flying Fortress : The Mighty Eighth Redux, Bomber 3, The Mighty Eighth VR, bonne journée et au revoir....Bon ok on va développer un peu, Microprose a donc annoncé cinq nouveaux jeux, quatre titres avec en lien avec B-17 Flying Fortress et une toute nouvelle expérience intitulée Outerra World Sandbox.vous permet de jouer et de créer le monde que vous voulez. Il utilise plusieurs sources de données pour peupler le terrain, les routes, les bâtiments, les forêts et les voies navigables de la Terre. C'est à vous de voir où ça va à partir de là.Dans, gérez et prenez le contrôle de l'équipage de 10 hommes d'un B-17 Flying Fortress alors qu'ils tentent d'accomplir 25 missions déchirantes inspirées des batailles réelles du groupe The Bloody 100th Bomber., le jeu classique remasterisé, va vous faire ressentir la puissance de piloter un équipage de 10 hommes sur un B-17 au-dessus de l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.Planifiez la mission, choisissez vos hommes et agissez à chaque poste à bord, du pilote au bombardier en passant par les mitrailleurs. Préparez-vous pour une aventure de haut vol dans ce remake classique de tous les temps.vous met dans la peau d'un membre d'équipage du B-17 Flying Fortress au plus fort de la campagne de bombardement stratégique en Europe.Associez-vous à des amis et faites votre part pour vous assurer que l'avion atteint la cible et rentre chez lui en toute sécurité.va vous installer dans le siège du capitaine d'un bombardier B-17, choisissez votre avion, votre équipage et tracez votre chemin à travers l'Europe déchirée par la guerre. Surveillez votre altitude, surveillez votre formation et surveillez très attentivement lorsque vous êtes au-dessus de la cible. Ce classique était un best-seller au début des années 1990.Avec tout ça si vous ne trouvez pas votre bonheur chers fans d'aéronautique, on abandonne.Une bande annonce pourest disponible :