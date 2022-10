Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dévoile son trailer

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Navet en prévision

Alors que les films Marvel s'enfoncent peu à peu dans une déchéance désolante avec des scenarii vides, insipides et qui sont désormais plus pénibles que divertissants, les spectateurs espèrent toujours un sursaut d'orgueil, ou, rêver n'est pas interdit, un sursaut d'originalité.C'est raté.Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a livré sa première bande-annonce. Et on est désolé pour Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ou Michelle Pfeiffer, voire, éventuellement, Bill Murray, de se fourvoyer dans ce futur navet, réalisé par Peyton Reed, à qui l'on le premier Ant-Man, sympathique, et le deuxième Ant-Man, poussif.Sortie le 15 février 2023. Attendez que je vérifie... ah, mince, ce jour-là, j'ai un cours d'aqua-poney. Merde. Bon ben dommage, hein.