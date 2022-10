One Piece Odyssey dévoile pas mal de contenu dans une longue bande annonce

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De bonnes surprises

Notre équipage préféré s'est échoué sur l'île mystérieuse de Waford, ou ils vont revivre leurs propres souvenirs afin de retrouver leurs pouvoirs avec l'aide des étranges capacités de Lim.Le voyage de nos célèbres pirates les emmènera à travers un monde fait de leurs souvenirs du royaume d'Alabasta où ils ont connu leur premier véritable adversaire sur Grandline. Dans cette aventure, ils pourront se rappeler l'époque où ils naviguaient encore sur leur vieux compagnon, le Vogue Merry.Mais l'équipage a grandi et changé au cours de l'ellipse, et même si le monde créé à partir de leurs souvenirs semble à première vue identique à celui qu'ils connaissent, les événements et les aventures qui s'y déroulent constituent une toute nouvelle histoire, apportant de la nostalgie grâce à des moments iconiques de cet arc, mais aussi des expériences originales que nous serons ravi de découvrir !Cette nouvelle bande annonce va vous dévoiler pas mal de choses notamment au niveau du gameplay.ONE PIECE ODYSSEY sera disponible le 13 janvier 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via STEAM.