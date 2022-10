NecroBoy Path To Evilship débarque pour Halloween

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La conquête du jeune nécromancien

Gravity Game Arise Co est fier d'annoncer la date de sortie du jeu d'aventure et de puzzle idiot, effrayant et logiquement stupéfiant "NecroBoy Path To Evilship".Necroboy est un nécromancien solitaire, doué, mégalomane mais pas trop brillant et plutôt dramatique. Il a été ostracisé dès la naissance en raison de ses pouvoirs et s'est donc lancé dans la quête d'acquierir les pouvoirs de l'infâme NecroMan et les utiliser pour régner sur ceux qui l'ont ignoré et évité.Pour acquérir ces pouvoirs, vous devrez guider NecroBoy pour qu'il plonge dans la tombe perfide de feu NecroMan (paix à son âme). Dans la tombe du labyrinthe, vous invoquerez les âmes des défunts pour devenir les sbires de NecroBoy. Ordonnez à vos sbires d'effectuer diverses actions, telles que switcher des interrupteurs, pousser des blocs, déplacer des plates-formes et bien d'autres gadgets pour résoudre toutes les énigmes de chaque niveau et passer au niveau suivant.NecroBoy : Path To Evilship sortira le 31 octobre 2022 sur Steam !