Twin Blades of the Three Kingdoms bientôt en version physique sur Switch

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Direction la Chine médiévale

La légende prend vie avec Twin Blades of the Three Kingdoms, une nouvelle approche de la littérature chinoise classique mêlant l'histoire au fantastique. De la rébellion des Turbans jaunes à la mythique bataille des falaises rouges, vous suivrez Xu Shu alors qu'il est guidé par une épée un peu particulière et prenez le commandement lors de batailles basées sur une grille qui proposent la rencontre entre un RPG traditionnel et la profondeur d'une épopée stratégique.Rencontrez et recrutez plus de 120 généraux représentés avec de belles illustrations dessinées à la main, formez un groupe unique en utilisant vos personnages préférés et explorez divers paysages au fil de l'histoire.Les précommandes seront ouvertes le 27 octobre avec la Playasia !