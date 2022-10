Need for Speed Unbound revient avec des informations sur la personnalisation

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Un petit air de Rocket League

EA et Criterion ont dévoilés de nouvelles vidéos de gameplay pour Need for Speed Unbound, celles ci présentent les différents moyens de pavoiser dans rues de Lakeshore City avec style et élégance.Vous aurez à disposition plus de 10 000 options de personnalisation pour votre voiture (habillages, jantes, etc.). Vous pourrez aussi tester de nouvelles formes d’expression personnelle grâce aux effets de pilotage, aux échantillons audios personnalisés et aux graffitis qui explosent à l’écran en un festival d’effets sonores et visuels lorsqu’ils réalisent des sauts, des dérapages et des drifts dans les rues de la ville.Retrouvez les vidéos avec ce lien : https://www.instagram.com/p/CkJBSRGugtX/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022