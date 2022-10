Black Adam, la critique du film

Publié le Mardi 25 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

A l'Ouest, rien de nouveau

Enfin, vous allez pouvoir lire mon test sur... à ben non en fait. Tout était prêt pour sa parution, mais au dernier moment Cedric vient me donner un nouvel "accès de générosité", et remet (encore) à demain la diffusion du test. Pourquoi me diriez-vous ? Et bien si dans un premier temps je pensais que c'était à cause du fait que la critique d'un film était prioritaire, et que "Black Adam" devait être un film fantastique.Je pense maintenant qu'il s'agit d'un complot visant à décaler la sortie de ce merveilleux test jusqu'à ce que je quitte le site, et encore une fois, pourquoi me diriez-vous ? Et bien car les paris sont probablement lancés entre les autres membres, et que le patron a dû faire un pari déraisonnable, et qu'il va tricher pour gagner quand même (je compte bien prendre ma commission avant de partir).Bon sinon c'est notre expert en films, Sylvain qui s'est chargé du travail sur ce film avec The Rock, est-ce une brillante réussite ? Ou bien un lamentable échec ? Je vous laisse avec Sylvain qui vous donnera la réponse (tout du moins la sienne).