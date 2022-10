- Une date de sortie pour Hubris

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Prêt à lutter pour votre survie ?

Hubris, l'aventure de science-fiction en VR, se dévoile avec un trailer avant son lancement. Le jeu d'action-aventure sortira sur les plateformes VR PC d'ici la fin de 2022.Pour rappel, vous allez incarner une recluse de la Triple-O, envoyé dans le système de la planète Twin à la recherche de l'agent Cyanha. Il sera question de survie sur cette planète hostile et en cours de terraformation. Vous pourrez tirer, grimper, nager et sauter pour vous en sortir, et pour combattre les ennemis de Triple-O, vous aurez l'aide de la pilote Lucia. Bref, le jeu a tout pour ouvrir une nouvelle saga de SF passionnante.Hubris : La superbe aventure VR de science-fiction sera disponible sur les plateformes PC VR le 7 décembre.