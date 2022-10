- Une sortie sur consoles pour Godlike Burger

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De l'alien, de la vache... Qu'elle différence ?

Après un passage réussi sur PC, Godlike Burger un rogue like comme les autres mais pas trop s'apprête à ouvrir de nouvelles enseignes sur consoles le 2 novembre. Vous pourrez devenir un chef cuisinier voyageur de l’espace et gérer votre restaurant intergalactique sur Nintendo Switch, Playstation et Xbox dans ce jeu de gestion à la fois sombre et humoristique.Vous devez diriger un restaurant mais également tuer les extraterrestres dans le but de les découper... et ainsi avoir de la viande pour vous burgers... Délicieux.