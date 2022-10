Football Manager 2023 est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 11:10:00 par Vincent Cordovado

Parce qu'on sait que vous êtes des amateurs de sport, tant que ça reste bien installé dans votre canapé ou votre fauteuil de bureau, on vous rappelle que Football Manager 2023 est d'ores et déjà disponible sur Steam et Epic Games Store dans sa version bêta, en accès anticipé. Une parfaite occasion de pouvoir s'y essayer avant la sortie de la version finale, prévue le 8 novembre prochain.Comment en profiter ? C'est tout simple, il suffit d'acheter le jeu chez un revendeur numérique approuvé par SEGA , se connecter à Steam ou Epic et de lancer le jeu.Et si vous ne l'avez pas encore acheté, il n'est pas trop tard, quiconque achète le jeu sur PC ou Mac, chez un revendeur numérique participant, entre aujourd'hui et le 8 novembre, obtiendra un accès anticipé, tout en bénéficiant de 20 % de réduction.Pour rappel, cette cuvée 2023 devrait proposer de nouvelles animations et proposera quelques nouvelles fonctionnalités, telles que le "Planificateur d'effectif" et la "Matrice d'expérience" qui devraient permettre d'optimiser votre recrutement. En outre, ce nouveau volet introduira le système de "Confiance des supporters", qui vous indiquera la répartition de la base de fans de chaque club, ainsi que leurs attentes à court, moyen et long termes. Un nouveau paramêtre à prendre en compte, en plus de la confiance de vos dirigeants.