- Grid Legends sort un nouveau mode de course et un nouveau circuit

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Encore et toujours plus

Le nouveau mode de jeu Enduring Spirit, un mode de course d'endurance multi-classes pour GRID Legends fait son apparition.Ce DLC cross-plateforme et multijoueur introduit une nouvelle dynamique de jeu où vous affronterez les autres pilotes dans un format de course longue distance mettant vos compétences et leur endurance à rude épreuve.Le mode n'arrive pas tout seul, en effet le circuit emblématique Fuji Speedway est aussi de la partie. Vous pourrez vous battre pour la gloire en pilotant quatre nouvelles voitures tout en sillonnant ce lieu légendaire et ses quatre nouvelles routes.