(TEST) Gotham Knights (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 26 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La relève du chevalier noir est-elle à la hauteur ?

Cette fois c'est la bonne ! Ou pas ! Un nouvel excès de générosité est venu me planter avant même le café du matin, et mon test se retrouve encore une fois repoussé. C'est une conspiration je vous dis ! Mais je ne me tairai point ! Le monde (tout du moins vous les lecteurs) est témoin de cette injustice, cette infamie, cette crapulerie... quelle indignité.Cette fois ce sont les morveux de Gotham qui me piquent la vedette, et quelle excuse est utilisée ? "L'univers de Batman est plus important, ça passe avant". Le patron a vraiment dû miser gros sur mon départ pour tricher de façon aussi directe et éhontée de surcroit.Mais soit, le doux parfum de la victoire lorsque mon bébé paraîtra à vos mirettes n'en sera que meilleur. Bref aujourd'hui Théo va vous parler de Gotham Knights, la relève de feu Batman.