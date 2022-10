PlayStation Plus : Les jeux du mois de novembre

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Noël avant l'heure

Nioh 2 (PS4/PS5)

Lego Harry Potter Collection (PS4)

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et donc Sony offre des jeux aux joueurs souscrits à un abonnement Playstation Plus, du tier Extra et Premium ainsi que le Plus Prenium. Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque.Sans plus tarder, voici les jeux disponibles en ce mois de novembre. Ils seront disponibles pour les 3 formules, à partir du 1er novembre jusqu’au 5 décembre :