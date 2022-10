LEGO Star Wars: La Saga Skywalker Édition Galactique dévoile des personnages via un nouveau trailer

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il est où Dark Jar Jar ?!

Le pack de personnages Star Wars : Rebels ajoutera Sabine Wren, Ezra Bridger, l'amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla,

Le pack de personnages Star Wars : Obi-Wan Kenobi ajoutera Ben Kenobi, Dark Vador, Reva (Troisième Sœur), le Grand Inquisiteur et le Cinquième Frère.

Le pack de personnages Star Wars : Andor ajoutera Andor, Luthen Rael, Syril Karn, la superviseure Dedra Meero et Bix Caleen.

Le pack de personnages Star Wars : Le Livre de Boba Fett ajoutera Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto et l’Armurière.

À partir du 15 novembre :​À partir du 29 novembre :Ces six nouveaux packs de personnages font partie de la Collection de personnages 2, qui est inclus dans le pack LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Galactique, Collection de personnages 1 & 2, ou à l’achat séparément.Le pack Collection de personnages 1 & 2 sera disponible pour 24,99 € à 14,99€ par pack. Des packs de personnages individuels seront également disponibles à la carte pour 2,99 €.LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Galactique sera disponible pour les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch et PC.