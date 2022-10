Une date de sortie pour Wo Long: Fallen Dynasty

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Prêt pour une petite séance de bdsm ?

Pour rappel, Wo Long: Fallen Dynasty est le prochain jeu de la Team Ninja, à qui l'on doit Nioh et Ninja Gaiden, notamment. Le jeu semble donc s'inscrire dans le Souls-like (ou "masocore", au choix), le tout dans une ambiance chinoise inspirée de la période des Trois Royaumes, avec une bonne dose de fantastique par dessus.Wo Long: Fallen Dynasty, prévu pour le 3 mars 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 et sur PC via Windows et Steam. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, via console et PC.