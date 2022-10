Le remake du premier The Witcher est annoncé

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La renaissance d'un mythe

Avec le 15e anniversaire de la sortie du premier jeu Witcher, CD PROJEKT RED a annoncé aujourd'hui que The Witcher Remake est actuellement en préparation.Auparavant désigné par le nom de code "Canis Majoris" lors de la mise à jour stratégique du studio plus tôt en octobre, le remake sera une réinvention moderne de The Witcher de 2007, un projet spécial pour le studio puisque c'est le remake de leur tout premier jeu, celui qui a tout lancé.On revient vers vous lorsque de nouvelles informations seront données.