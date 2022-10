Football Manager 2023 a une annonce à faire

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le Barça en europa

Mais qu'elle est donc cette information ? C'est tout simple, l’accès anticipé de la beta de Football Manager 2023 est désormais disponible sur Steam et l’Epic Games Store !L’Accès Anticipé Bêta propose une version presque complète (mais pas tout à fait finale) du jeu, il est donc possible de rencontrer quelques bugs et problèmes une fois votre partie lancée. Ceux-ci peuvent être signalés directement à l’équipe de Sports Interactive via le bouton "Signaler bug", dans la barre latérale en jeu (je n'en ai pas rencontré pour l'instant, ou bien je suis aveugle).Le jeu en ligne est également possible, mais l’accès au Steam Workshop, aux éditeurs de prématchs et de matchs ne seront pas disponibles avant la sortie complète du jeu le 8 novembre.