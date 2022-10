Graviators bientôt sur Steam

Publié le Jeudi 27 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

ça a changé pong

Versus Arena : Détruisez les boucliers autour du trou noir de votre adversaire pour obtenir des points temporaires. Tirez à l'intérieur du trou noir pour marquer des buts et ajouter vos points au tableau de bord.

Planetary Arena : Les buts sont situés de chaque côté de l'écran et le terrain de jeu est divisé par un trou noir. Utilisez-le pour donner à la balle un peu plus de puissance ! Détruisez les boucliers et marquez des buts pour ajouter des points au tableau de bord.

Pluie de météores : Protégez votre planète et survivez aux vagues d'astéroïdes ! Détruisez-les rapidement pour créer un multiplicateur plus élevé. Avec d'autres vagues, de nouveaux types d'astéroïdes et d'autres objets dangereux apparaîtront.

GRAVIATORS est un jeu d'esport léger où les équipes s'affrontent en top down dans des arènes spatiales, utilisez les capacités spéciales de gravité et de bouclier de vos pods spatiaux pour contrôler la balle et tirez-la dans le trou noir de l'adversaire pour marquer des points (à la rocket league quoi).Amenez vos amis sur votre canapé pour s'affronter ou affronter d'autres équipes en ligne. Allez en solo et jouez contre l'IA ou des personnes aléatoires en ligne.GRAVIATORS propose 3 modes de jeu différents :Le jeu débarquera sur Steam début 2023.