Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie est disponible !

Vendredi 28 octobre 2022

Pour mettre des baffes, par Toutatis

Microids et Osome Studio annonce en grande pompe et avec une bande-annonce la sortie d’Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie sur PS4 et 5, PC, Mac, Switch. Le jeu sera également disponible d’ici quelques jours sur Xbox Series.Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains et blablabla la suite vous la connaissez. Seul ou jusqu’à 4 joueurs en coop locale, vous êtes appelés à la rescousse en Hibernie (en Irlande) par Kératine, fille du chef Irishcoffix, afin de déjouer l’invasion romaine et ramener le bélier adoré de son père. A grands coups de baffes, bien entendu.Bref, un beat’em all en vue du dessus, tout ce qu’il y a de plus classique, dans lequel vous pourrez utiliser un maximum d’objets et faire un maximum de combos pour envoyer valser du romain à travers 6 chapitres rejouables comme vous le souhaitez.Le jeu est disponible en deux éditions physiques : une classique avec le jeu, deux planches de stickers et trois lithographies mais également une collector qui incluera en plus une boite unique et une figurine de 18cm à l’effigie d’Obélix.Pour ma part, je me dis pourquoi pas et j’espère sincèrement un jeu fun à jouer sur le canapé avec des chips !