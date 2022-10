Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Pour rappel, dans Horse Club Adventures 2, vous incarnez un des personnages du jeu, chevauchez votre fier destrier et partez à l'aventure avec vos amis du club équestre pour remplir des quêtes. Entre dressage, saut d'obstacles, concours photos et résolutions de mystères, Horse Club se veut d'en offrir à tous les goûts.Horse Club Adventures 2 est sorti sur Nintendo Switch, Xbox One et PC. Les versions PlayStation 5 et PlayStation 4 arriveront dans les prochaines semaines.Le jeu sera disponible en format physique et numérique pour les versions Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les versions Xbox One et PC seront quant à elles disponibles en téléchargement uniquement.