La demo de Decarnation revient pour Halloween

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'horreur made in France

Decarnation est un jeu français, développé par le studio parisien Atelier QDB. Il s'agit d'un jeu d’horreur narratif dans lequel vous allez suivre Gloria, une danseuse de cabaret dont la vie part en morceaux. Ses relations de délitent, sa carrière se ternit... le tout dans un monde où se cotoient rêves et cauchemars...Monstres terrifiants, puzzles dérangeants... vous allez devoir explorer les plus sombres recoins de son âme.La demo est de retour à l'occasion d'Halloween, La démo est déjà prête à être téléchargée sur Steam, et pour les intéressés la sortie du jeu est prévue en 2023.