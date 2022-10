- Gunfire Reborn débarque sur Xbox et PC

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La Gueeerre !

Gunfire Reborn est à la fois un FPS, un roguelite, un RPG et un jeu d’aventure dans un univers ultra stylisé, vous allez jouer des héros loufoques, chacun avec des armes, équipements et capacités spéciaux, le tout dans des niveaux générés aléatoirement.Avec des compétences propres à chaque personnage, de multiples stratégies sont à mettre en œuvre. Certains préfèreront rentrer dans le tas avec un personnage capable de tenir deux armes en même temps. D’autres privilégieront la furtivité avec les grenades fumigènes.Ceux qui sont meilleurs au corps-à-corps s’y retrouveront avec un personnage capable de mettre des grands coups de pied dans la fourmilière. Et tout cela ne sera pas de trop pour affronter une large variété d’ennemis et de boss coriaces.Et ce genre de mécaniques on en a à gogo ici, en effet, il y a plus d'une centaine de capacités spéciales, plus de 40 armes, de la magie, et des graphismes façon cartoon... Quant à l'histoire... euh... faut tuer tout le monde, quoi.Le jeu est jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, et est disponible sur XBox et PC.