- Découvrez toutes les offres de Prime Gaming de Novembre

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 11:40:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une jolie petite liste

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Indiana Jones and the Last Crusade

Facility 47

WRC 9

Etherborn

Whispering Willows

Last Day of June

C'est bientôt le mois de Novembre. Et tous les abonnés à Amazon Prime vont recevoir leur nouveau petit cadeau mensuel, avec, au menu, de nombreux jeux à se mettre sous la dent. Ou plutôt, sous la main.Cela dit, si vous voulez jouer avec les dents, ça vous regarde.Voilà les jeux qu'Amazon Prime Gaming offre en novembre :Et bien évidemment, en plus de ça, pendant tout le mois des contenus seront offerts aux utilisateurs, sur des jeux comme Grand Theft Auto Online, Destiny 2, MineCraft Dungeons, World of Tanks et plus encore.Et sincèrement, je vous conseille Last Day of June qui a été une excellente surprise pour moi.