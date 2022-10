- Une nouvelle série de vidéos pour détailler la magie de Forspoken

Publié le Vendredi 28 octobre 2022 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Aujourd'hui c'est le Parkour magique

Pour rappel, la nouvelle aventure narrative, Forspoken vous fera évoluer dans Athia, un monde ravagé par la brume, miasme qui corrompt tout ce qu'il rencontre. Vous suivrez Frey Holland, une jeune femme qui a survécu à la brume et qui doit contrôler ses pouvoirs magiques dans l'espoir de la combattre.Square Enix Ltd. et Luminous Productions ont livré la première vidéo d'une série en trois parties qui vous expliquera les mécaniques de gameplay de leur action-RPG, FORSPOKEN.La première (que vous avez en dessous) est axée sur les aptitudes de parkour magique et de déplacement de la protagoniste, Frey Holland, ainsi que sur les divers sorts dont elle dispose.La seconde vidéo de la série, FORSPOKEN : Présentation détaillée | Combat magique sera disponible le 3 novembre et abordera les bases des aptitudes de combat magique de Frey. Vous en apprendrez davantage sur les types de magie, d'attaques et d'améliorations.La dernière vidéo, FORSPOKEN : Présentation détaillée | Explorer Athia, sera quant à elle disponible le 10 novembre et présentera des quêtes, des défis et diverses activités que vous pourrez effectuer dans le monde d'Athia.La sortie du jeu est prévue sur PS5 et PC le 24 janvier 2023.